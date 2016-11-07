НБУ просить бюро кредитних історій перевірити інформацію позичальників банку "Михайлівський"

Національний банк України звернувся до "Українського бюро кредитних історій (УБКІ) з проханням звернути увагу на ситуацію, що склалася навколо передачі нібито негативні кредитні історії позичальників банку "Михайлівський" фінансовою компанією "Фагор".

Згідно з повідомленням на сайті НБУ, звернення пов'язано з скаргами громадян у Національний банк України на безпідставну передачу негативних кредитних історій від "ФК" Фагор "в УБКІ.

"У скаргах громадяни повідомляють, що мали непогашену кредитну заборгованість у банку "Михайлівський". Після запровадження тимчасової адміністрації в банк, позичальники почали отримувати повідомлення від представників фінансової компанії "Фагор" з вимогами термінової оплати заборгованості за кредитними картками банку. Згодом представники "ФК" Фагор "повідомили про передачу їх негативних кредитних історій "Українське бюро кредитних історій", - йдеться в повідомленні.

У той же час, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб неодноразово підкреслював, що відчуження прав вимог за кредитними договорами ВАТ "Банк Михайлівський" відбулося всупереч нормам Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" за нікчемним правочином, яка, відповідно, не може породжувати ніяких правових наслідків. Про нікчемність угоди уповноваженою особою Фонду було офіційно повідомлено і самої компанії "Фагор".

"Банк Михайлівський" на сьогодні залишається єдиним дійсним кредитодавцем за укладеними раніше договорами з банком "Михайлівський", - підкреслив НБУ.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних через проведених банком сумнівних операцій з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері.

За інформацією НБУ, 20 травня, коли голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою куратора НБУ обмежив доступ до своєї бази даних і провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб зі пов'язаних з банком компаній, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень.

Як згодом з'ясував Фонд, таким чином банк намагався розгорнути на балансі вклади пов'язаних фінансових компаній, які не підпадають під гарантії.

12 серпня Національна поліція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голови правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенко, який підозрюється в розкраданні 870 мільйонів гривень коштів і доведення банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.