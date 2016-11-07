Порошенко додатково задекларував 1,9 мільйона гривень доходу

Такі дані розміщені на сайті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у повідомленні про суттєві зміни.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко задекларував 62,162 млн грн доходу за 2015 рік, з яких заробітна плата становить 121 тис. грн.

Крім того, президент вказав дохід від процентів на суму 12,3 млн грн та інвестиційні прибутки на суму в 59,2 млн грн.

Також на рахунках в банках у глави держави розміщено 540,4 тис. грн, 26,3 млн доларів США та 14,3 тис. євро. Також президент зберігає в готівці – 900 тис. грн та 60 тис. доларів США.

Крім того, Порошенко задекларував 3,8 млн доларів та 1,1 млн грн як кошти, позичені третім особам. Внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ становлять 8,1 млн грн.

У дружини президента на банківських рахунках розміщено 71,1 тис. грн та 8,9 тис. євро.

Згідно з декларацією, президент є власником 104 компаній в Україні, Іспанії, Кіпрі, Британських Віргінських островах, Голландії, Угорщині, Литві, КНР, Росії, Польщі.