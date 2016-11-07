Міжнародні резерви України становлять $15,5 мільярда – НБУ

Міжнародні резерви України за підсумками жовтня практично не змінилися і становили на 1 листопада 15,514 млрд дол. США.

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Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на попередні дані регулятора.

За оцінками НБУ, загалом за останні 12 місяців резерви зросли на 20%.

Як сказано у повідомленні, у жовтні в резерви надійшло 274,5 млн дол. США купленої Нацбанком валюти на міжбанківському валютному ринку, а також 141,3 млн євро (еквівалент 154,4 млн дол. США) в результаті розміщення урядом валютних облігацій внутрішньої держпозики.

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Однак як зазначив регулятор, зростання резервів нівелювалися платежами уряду з обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті в розмірі 365,8 млн дол. США, зокрема 310,1 млн дол. США – на погашення та обслуговування державних цінних паперів.

Також повідомляється, що за результатами місяця обсяг міжнародних резервів покриває 3,7 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань, поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України у вересні зросли на 9,9% або на 1,4 млрд дол. - до 15,5 млрд дол.

Наприкінці жовтня Національний банк України поліпшив прогноз щодо рівня міжнародних резервів на кінець року, підвищивши показник їх очікуваного рівня до 17,5 млрд дол. із 17,2 млрд дол., прогнозованих раніше.

У 2015 році золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 млрд дол., – до 13,3 млрд дол. на 1 січня 2016 року.