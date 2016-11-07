Хакери вкрали гроші з 20 тисяч рахунків британського Tesco Bank

В результаті хакерської атаки з 20 тисяч рахунків британського Tesco Bank, який повністю належить місцевій мережі супермаркетів Tesco, пропали кошти, повідомляє Reuters.

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Голова банку Бенні Хіггінс розповів, що в суботу та неділю організація зафіксувала підозрілі трансакції, які здійснювали з 40 тисячами рахунків. Приблизно з половини з них кошти зникли.

Після цього Tesco Bank тимчасово зупинив всі онлайн-платежі і почав розслідування. Оцінку потенційних збитків у банку не уточнили, передає Republic.ru.

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Хіггінс висловив надію, що зниклі гроші повернуть клієнтам банку в найближчі 24 години.

Акції Tesco Bank на початку торгів 7 листопада впали більш ніж на 2% на новинах про хакерську атаку.

Tesco Bank був утворений у 1997 році і тоді належав мережі супермаркетів тільки на 50%, половиною організації володів The Riyal Bank of Scotland. Пізніше Tesco викупила його частку і з 2008 року володіє Tesco Bank одноосібно.