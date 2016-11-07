НБУ з початку року 127 разів надавав правоохоронцям доступ до банківської інформації

Національний банк України в січні-жовтні 2016 року 127 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінальних злочинів у банківській сфері, повідомляється на сайті регулятора.

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Зокрема, у жовтні Нацбанк надавав правоохоронцям доступ до такої інформації 13 разів, у тому числі з ініціативи Державної фіскальної служби – 2 рази, НАБУ – 2 рази, СБУ – 2 рази, Національної поліції – 3 рази, Генеральної прокуратури – 4 рази.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2015 року парламент України прийняв Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб", яким запроваджено кримінальну відповідальність керівників і власників банку за вчинення дій, які призвели до віднесення банківської установи до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредиторам.