2 кілограми сала та 6 трусів на рік: Кабмін змінив споживчий кошик (список товарів)

Відповідне рішення №780 від 11 жовтня опубліковано на сайті уряду.

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«Урядовим рішенням збільшено обсяги споживання деяких продуктів харчування (крупи, м'ясо, фрукти), збільшено кількість окремих товарних позицій у наборах непродовольчих товарів (одяг, взуття) та скорочено строки їх використання. Переглянуто також набори предметів першої необхідності, санітарії та ліків, житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку», – зазначається в повідомленні.

Також постановою скасовано продуктові набори, які були затверджені постановою уряду в 2000 році.

Згідно із зазначеними списками продуктів, працездатна особа на рік споживає 4 кг макаронних виробів, при цьому споживання житнього хліба оцінюється в 39 кг, а пшеничного – 62 кг.

На думку уряду, середньостатистичний українець з'їдає 2,5 кг рису, 1 кг пшона, 2 кг гречки і 1,1 кг вівсянки на рік.

Споживання картоплі оцінено 95 кг на рік, помідорів і огірків – 25 кг у цілому, свіжих фруктів і ягід – до 60 кг.

Крім того, українець має споживати 24 кг цукру на рік, 7 літрів соняшникової олії і 2 кг маргарину.

Річне споживання м'яса включає 16 кг яловичини, 8 кг свинини, 14 кг м'яса птиці, 2 кг сала і 9 кг ковбас. При цьому свіжа та морожена риба вказується в розрахунку 7 кг на рік.

З молочних продуктів працездатний українець має споживати 60 л молока, 60 л кефіру і ряжанки, 5 кг вершкового масла і 3,5 кг твердого сиру. Споживання яєць оцінено в 220 штук на рік.

Для чоловіків працездатного віку передбачені одна зимова куртка на 3 роки і одна демісезонна куртка на 5 років, а також один костюм на 5 років. Також зазначаються 1 штани на 4 роки, 1 джинси та 1 спортивний костюм – на 3 роки. А ось сорочок передбачено 6 штук і служити вони мають 4 роки.

Також передбачаються 6 пар трусів зі строком служби півтора року і 10 пар шкарпеток на 1 рік. Шапка і шарф розраховані на 6 років.

Взуття передбачено в кількості 2 пари осінніх чобіт (термін служби 5 років), 2 пари черевиків (5 років) і пара спортивного взуття (3 роки).

У жінок працездатного віку непродуктовий кошик відрізняється. 1 зимова куртка розрахована на 5 років, зате передбачено пальто, яке має прослужити 7 років, а також 2 сукні або костюми з терміном служби 7 років, брюки – 1 пара на 4 роки і блузи – 3 штуки з терміном служби 4 роки кожна.

Жінкам виділили 6 пар трусів, однак їх термін служби – 1 рік, а також 2 бюстгальтери на 1 рік. Також передбачається 6 пар синтетичних колготок із терміном служби 1 рік. А жінкам, які вийшли на пенсію, на додаток записані одні рейтузи з терміном служби 3 роки. Шапка і шарф для жінок розраховані на 4 роки.

Із взуття жінкам пропонують 1 пару зимових чобіт (на 3 роки), пару осінніх черевичок (на 2 роки), пару літніх черевичок (на 2 роки), а також пару спортивного взуття (на 3 роки).

У документі записали наявність у родині одного стаціонарного телефону на 20 років, мобільні телефони не згадуються.

Також на рік українець може придбати шість книжок і шість разів сходити на культурно-мистецькі заходи.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні 26 жовтня в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік запропонував у наступному році вдвічі збільшити показник мінімальної зарплати – до 3200 грн замість 1600 грн.

Таким чином, уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом. За розрахунками Міністерства соціальної політики, у поточному році реальний прожитковий мінімум має становити близько 2800 грн, а в 2017 році – 3200 грн.