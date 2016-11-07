Гривня зміцнилася на міжбанку до 25,57 за долар

У понеділок, 7 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,55/25,57 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 28,30/28,38 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4000/0,4010 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,5707 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 364 угоди на суму 188,68 млн дол.