Нацбанк: у жовтні гривня зміцнилася до долара на 1,2%

Офіційний обмінний курс гривні до долара США за підсумками місяця станом на 29 жовтня зміцнився на 1,2%.

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Як йдеться в макроекономічному і монетарному огляді на сайті Національного банку України, у жовтні на валютному ринку пропозиція іноземної валюти перевищувала попит на неї завдяки поліпшенню настроїв ринку на тлі рішення Міжнародного валютного фонду про виділення нашій країні чергового траншу кредиту, а також завдяки стабілізації світових цін на сировинні товари.

Як повідомляв УНІАН, офіційний обмінний курс гривні до долара США у вересні знизився на 1%, у січні-вересні – на 7,9%.

Сьогодні, 7 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,55/25,57 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.