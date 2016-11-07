Від лікаря-пенсіонерки до атомного бізнесмена: 100 мільйонів на тендерах ЧАЕС відписали на родичів директора - ЗМІ

Як повідомляє програма "Наші гроші", у 2015 нацполіція розпочала перевірку фірм, які виграли на тендерах ЧАЕС і мали займатись демонтажем і дезактивацією обладнання машинних залів енергоблоків.

За версією слідства, три компанії обрані на тендерах у 2012-2015 роках - ПП «Промметбуд», ТОВ «Метресурс» та ТОВ «Метал-сервіс плюс» - мали демонтувати обладнання першого енергоблоку ЧАЕС. Вартість робіт - 100 мільйонів гривень. Компанії мали демонтувати обладнання і очистити метал від радіації - дезактивувати - після чого повернути його станції або, якщо дезактивувати не вдалось - захоронити, закопавши на території зони відчуження.

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В ході перевірки, інспектори встановили, що із 12 тис. тон демонтованого обладнання на Чорнобильську електростанцію повернуто лише 5 тис. тонн. Інші 7 тис. тонн, за версією ЧАЕС, захоронили, оскільки це обладнання не вдалось дезактивувати. За версією поліції - перепродали посередникам та вивезли з території ЧАЕС.

У двох із трьох фірм-переможців - працював син директора ЧАЕС - Пилип Грамоткін. Також усі три фірми пов’язані між собою спільним менеджментом, а за адресою однієї з них - приватний будинок пенсіонерки.

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"Ось зараз взагалі не смішно буде. Бачите бабусю? Це Ніна Степанівна. Ніна Степанівна живе в селі. На паркані Ніни Степанівни висить табличка "Метал сервіс плюс". Але як ми всі розуміємо, за парканом крім бабусі - ні металу, ні сервісу", - пише журналіст Деніс Бігус.