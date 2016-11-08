ЄС запропонував Україні допомогу в розробці законів про конфіскацію незаконно отриманих активів

Євросоюз запропонував Україні експертну допомогу в розробці та впровадженні законів про конфіскацію незаконно отриманих активів.

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Таку пропозицію висловив голова представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі, повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр юстиції Павло Петренко.

«Окремим пунктом діалогу стала розробка і прийняття в Україні законодавства, яке дасть можливість повертати державі незаконно отримані активи. Зокрема, пан посол запропонував провести окрему зустріч з експертами ЄС і в деталях обговорити дане питання», - написав Петренко.

Як повідомив УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше зазначав, що затягування Верховної Радою процесу прийняття законопроекту про спецконфіскацію, необхідного для повернення до України вкрадених попередньою владою активів призведе до того, що вони будуть втрачені назавжди і зникнуть.

У середині вересня Кабмін вніс на розгляд парламенту оновлений проект закону про конфіскацію засобів і розраховує на конструктивну і результативну дискусію щодо законопроекту, а також подальше його прийняття.

Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезиденти, близькі до екс-президента Віктора Януковича, і заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд дол. у червні 2014 року. Тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк неодноразово закликав правоохоронців розпочати процедуру конфіскації цих коштів на користь держави якомога швидше, однак ці кошти досі не повернуто.