НБУ нагадав про заборону випуску електронних грошей небанківськими установами

Національний банк України нагадав про заборону випуску електронних грошей небанківськими установами.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку

"Прес-служба НБУ констатує, що згідно з українським законодавством випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк. При цьому банк, який має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов'язаний до початку їх випуску узгодити з Національним банком правила використання електронних грошей у порядку, встановленому нормативним правовим актом Національного банку", - йдеться в повідомленні.

НБУ відзначив, що у зв'язку з отриманням запитів від юридичних і фізичних осіб про діяльність окремих платіжних систем і систем розрахунків, своїм листом нагадав банкам та учасникам платіжного ринку, що правила використання електронних грошей торгових марок "Webmoney", "Яндекс. гроші", "QIWI Wallet", "Wallet one"/"Єдиний гаманець" не узгоджувалися Національним банком України, і надання послуг з використанням цих торгових марок користувачам заборонено.

"З переліком внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, які мають право здійснювати діяльність в Україні, а також з переліком банків, що мають право здійснювати випуск електронних грошей, можна ознайомитися на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку України в розділі "Платіжні системи і розрахунки", - йдеться в повідомленні регулятора.

Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2016 року користувачі сплатили електронними грошима товари, роботи і послуги на загальну суму 1,8 млрд грн, що в 1,6 раза більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Довідка УНІАН. Електронні гроші — це одиниці вартості, які випускаються банком і надаються у власність користувачеві. Вони приймаються як засіб платежів іншими особами у вигляді грошових зобов'язань банку. Віртуальна передплачена картка міжнародних платіжних систем Visa/MasterCard не має фізичного носія, оскільки призначена виключно для оплати за товари і послуги, для переведення електронних грошей іншим користувачам — фізичним особам, у тому числі на картки міжнародної платіжної системи Visa та/або MasterCard.

Електронні гроші виражаються виключно в гривні, сума електронних грошей, доступ до яких надає віртуальна передплачена картка, не може перевищувати 14 тис. грн.