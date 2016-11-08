МВФ схвалив виділення фіндопомоги Молдові

Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердив трирічну програму фінансової допомоги Молдові майже на 179 мільйонів доларів, повідомляє Росбалт.

"Рада директорів МВФ схвалила трирічні угоди в рамках розширеного фінансування (EFF) та розширеного кредитного механізму (ECF) з Молдовою для підтримки економічних і фінансових реформ на суму, еквівалентну 178,7 мільйона доларів", - йдеться в повідомленні МВФ.

Фонд зазначає, що перший транш, еквівалентний 35,9 мільйони доларів, буде спрямовано молдовській владі одразу після підписання домовленості.

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"Решту суми будуть виділяти поетапно протягом терміну дії програми, з урахуванням п'яти піврічних оглядів програм", - додає МВФ.

Раніше молдовський уряд для укладення угоди з МВФ взяв на себе відповідальність за пакет із семи законів. У числі схвалених проектів - закон про відновлення банків, поправки до законів про Нацбанку та фінансових установах, закон про Центральний депозитарій цінних паперів, закон про емісію цінних паперів у рахунок гарантій, наданих Нацбанку Молдови урядом у 2014 і 2015 роках за кредитами, виданими ряді молдовських банків, поправки до законів про держбюджет, про бюджет державного соціального страхування і про фонди медичного страхування.