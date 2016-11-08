МВФ схвалив виділення фіндопомоги Молдові
Перший транш, еквівалентний 35,9 мільйонам доларів, буде спрямовано молдовській владі одразу після підписання домовленості.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердив трирічну програму фінансової допомоги Молдові майже на 179 мільйонів доларів, повідомляє Росбалт.
"Рада директорів МВФ схвалила трирічні угоди в рамках розширеного фінансування (EFF) та розширеного кредитного механізму (ECF) з Молдовою для підтримки економічних і фінансових реформ на суму, еквівалентну 178,7 мільйона доларів", - йдеться в повідомленні МВФ.
Фонд зазначає, що перший транш, еквівалентний 35,9 мільйони доларів, буде спрямовано молдовській владі одразу після підписання домовленості.
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"Решту суми будуть виділяти поетапно протягом терміну дії програми, з урахуванням п'яти піврічних оглядів програм", - додає МВФ.
Раніше молдовський уряд для укладення угоди з МВФ взяв на себе відповідальність за пакет із семи законів. У числі схвалених проектів - закон про відновлення банків, поправки до законів про Нацбанку та фінансових установах, закон про Центральний депозитарій цінних паперів, закон про емісію цінних паперів у рахунок гарантій, наданих Нацбанку Молдови урядом у 2014 і 2015 роках за кредитами, виданими ряді молдовських банків, поправки до законів про держбюджет, про бюджет державного соціального страхування і про фонди медичного страхування.