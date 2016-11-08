Мельничук не виправив трильйон у декларації: йому загрожує справа про несплату податків

Про це свідчить його е-декларація в єдиному державному реєстрі.

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У розділі про грошові активи так і зазначено 1 000 000 000 000 гривень готівкових коштів, що дорівнює понад 39 мільярдів доларів.

Як відомо, перший етап подання е-декларацій завершився 30 жовтня. В основній декларації Мельничука про доходи та наявність майна за 2015 рік, поданії 29 жовтня, також був зазначений трильйон гривень готівки.

У депутатській групі "Волі народу", куди Мельничук перейшов з Радикальної партії, заявили, що його трильйон гривень - це "невдалий жарт".

Пізніше нардеп пояснив такі дані бажанням "привернути увагу громадськості до корупції".

Внести зміни в декларацію можна було до 6 листопада. Але в оновленій декларації Сергія Мельничука трильйон залишився.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що якщо народний депутат Сергій Мельничук не внесе зміни в свою декларацію про наявність трильйона гривень, ГПУ відкриє кримінальну справу про несплату податків в особливо великих розмірах.