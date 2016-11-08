Зростання цін в Україні прискорилося до 12,4%
З початку року споживчі ціни в Україні зросли на 9,4%.
Інфляція (зростання споживчих цін) в Україні у жовтні 2016 року порівняно з вереснем прискорилася до 2,8% з 1,8%, зафіксованих у вересні до серпня, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
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Згідно з наведеними даними, у річному виразі, до жовтня 2015 року, інфляція у жовтні 2016 року прискорилася до 12,4% з 7,9%, зафіксованих місяцем раніше, переступивши цільовий показник Національного банку України на кінець поточного року у 12%.
У повідомленні Держстату відзначається, що з початку року, у січні-жовтні, споживчі ціни в Україні зросли на 9,4%.
За інформацією служби, в жовтні порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчали яйця - на 50,9%, гаряча вода та опалення - на 42,7%.
У річному виразі найбільше подорожчали гаряча вода і опалення - на 80,8%, електроенергія - на 60%.
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Держстат відзначає, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2016 року порівняно з серпнем становила 1,8%, тоді як попередні три місяці поспіль споживчі ціни знижувалися з місяця у місяць.
У річному виразі, до вересня 2015 року, інфляція у вересні 2016 року сповільнилася до 7,9% після 8,4%, зафіксованих місяцем раніше.
З початку року, у січні-вересні, споживчі ціни в Україні зросли на 6,4%
Національний банк України прогнозував уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%, Міжнародний валютний фонд - до 15,1%, Світовий банк - до 15%.
Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція в поточному році сповільниться до 19%.
Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 грн за долар.