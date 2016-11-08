Компенсація за навантаження: чиновникам, які оформляють субсидії, обіцяють 50% надбавки до зарплати

Кабінет міністрів України завтра розгляне питання запровадження надбавок до зарплат працівників органів соціального захисту, які займаються оформленням субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

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Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко на селекторній нараді в Києві.

«Сподіваюся, ми завтра на засіданні уряду ухвалимо рішення про надбавки працівникам соцзахисту, які виконують важливу місію з оформлення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг населенням», - сказав він.

Пізніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який був присутній на селекторній нараді, зазначив, що надбавка становитиме 50% окладу.

«Ми прийняли рішення, що завтра на уряд буде винесено питання про 50% премії працівникам соціального захисту, щоб компенсувати їм навантаження в роботі», - повідомив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, близько 6,4 млн українських сімей отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Нову політику виплат субсидій громадянам було впроваджено в Україні в 2014 році разом із політикою поетапного підвищення тарифів. Підвищення тарифів почав уряд Арсенія Яценюка, що ставив перед собою завдання вирівняти вартість енергоносіїв для всіх споживачів. Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки - з 2015 по березень 2017 року. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана ухвалив рішення про вирівнювання тарифів і цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла та електроенергії.

Також раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що видатки державного бюджету на виплату субсидій для найбільш вразливих верств населення становлять близько 4-6% від загального обсягу видаткових статей.