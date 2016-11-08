У Росії запропонували заборонити грошові перекази до України

Депутат від "Єдиної Росії" Владислав Резник вніс до Держдуми законопроект, який дозволяє заборонити грошові перекази з території Росії на територію України, які здійснюються з допомогою іноземних платіжних систем, випливає з бази даних нижньої палати парламенту.

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Документ встановлює заборону на здійснення транскордонних переказів без відкриття банківського рахунку поза рамками платіжних систем, з метою забезпечення прав і законних інтересів учасників даних правовідносин на території РФ, повідомляє РИА Новости.

У разі введення іноземною державою обмежень на використання на її території платіжних послуг, що надаються російськими операторами, законопроект забороняє здійснювати грошові перекази, у тому числі електронні, з Росії в таку державу з використанням іноземних платіжних систем. У разі порушення цього обмеження Банк Росії зможе стягнути штраф з особи, яка здійснила такий переказ, в розмірі самого платежу.

Як повідомляв УНІАН, НБУ 19 жовтня зобов'язав банки та небанківські установи припинити надання послуг міжнародних платіжних систем, створених резидентами Російської Федерації.

Українські банки повинні припинити співпрацю з платіжними системами РФ "Золота Корона", "Колібрі", "Міжнародні грошові перекази Лідер", "Юністрім", Anelik та Blizko.

Відповідне рішення прийнято на підставі указу президента України від 17 жовтня, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".