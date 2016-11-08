У Росії запропонували заборонити грошові перекази до України

14:19, 08 листопада 2016
Фінанси
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Україна в жовтні ввела санкції проти Росії, заборонивши діяльність на своїй території ряду російських платіжних систем.

Фото УНІАН

Депутат від "Єдиної Росії" Владислав Резник вніс до Держдуми законопроект, який дозволяє заборонити грошові перекази з території Росії на територію України, які здійснюються з допомогою іноземних платіжних систем, випливає з бази даних нижньої палати парламенту.

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Документ встановлює заборону на здійснення транскордонних переказів без відкриття банківського рахунку поза рамками платіжних систем, з метою забезпечення прав і законних інтересів учасників даних правовідносин на території РФ, повідомляє РИА Новости.

У разі введення іноземною державою обмежень на використання на її території платіжних послуг, що надаються російськими операторами, законопроект забороняє здійснювати грошові перекази, у тому числі електронні, з Росії в таку державу з використанням іноземних платіжних систем. У разі порушення цього обмеження Банк Росії зможе стягнути штраф з особи, яка здійснила такий переказ, в розмірі самого платежу.

Як повідомляв УНІАН, НБУ 19 жовтня зобов'язав банки та небанківські установи припинити надання послуг міжнародних платіжних систем, створених резидентами Російської Федерації.

Українські банки повинні припинити співпрацю з платіжними системами РФ "Золота Корона", "Колібрі", "Міжнародні грошові перекази Лідер", "Юністрім", Anelik та Blizko.

Відповідне рішення прийнято на підставі указу президента України від 17 жовтня, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

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