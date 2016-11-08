Столична прокурорка у 25 років задекларувала чотири квартири та два авто - ЗМІ

Прокурор Оболонської прокуратури задекларувала чотири квартири та два дорогих автомобілі. Про це активісти з "Центру протидії корупції" повідомили на сторінці у Facebook.

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Дочка колишнього голови кількох обласних податкових в свої 25 років володіє 4 квартирами: двома в Києві (обидві площею 130 квадратних метрів), у Рівному (220 квадратних метрів) та Луганську.

Відзначається також, що минулого року вона придбала Volkswagen Tiguan 2013 року за "смішні" 150 тисяч гривень.

"Зараз таке авто оцінюють від 500 тисяч грн. Додайте до цього Porsche Cayenne 2011 року, регулярний відпочинок на Домінікані та в Єгипті і отримаєте портрет "ідеального" прокурора", - йдеться у повідомленні.

Активісти додали, що батько Бобіти - Ігор Скориков, майже 20 років відпрацював в системі податкових органів.

Як пише ТСН, вартість квартир на момент придбання складала 3 млн 159 тисяч гривень і 1 млн 195 тисяч гривень.

Вона отримала 75 тисяч грн зарплатні та 650 тисяч гривень як дохід від нерухомого майна.