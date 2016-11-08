Фонд гарантування продовжив на два роки ліквідацію банків Фірташа і сина Януковича

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію «Всеукраїнського банку розвитку» на два роки - до 24 грудня 2019 року, «Надра Банку» - на два роки, до 3 червня 2020 року, повідомляється на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, на відповідний період продовжено повноваження ліквідатора «Всеукраїнського банку розвитку» Сергія Міхна і ліквідатора "Надра Банку" Ірини Стрюкової.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 21 грудня 2014 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації «Всеукраїнського банку розвитку».

Національний банк 27 листопада 2014 року визнав «Всеукраїнський банк розвитку» неплатоспроможним, і в результаті Фонд гарантування вкладів фізосіб увів у банк тимчасову адміністрацію терміном на 3 місяці, до 27 лютого 2015 року. Нацбанк пояснив своє рішення застосуванням санкцій до акціонера банку у вигляді заморожування активів з боку Європейського Союзу.

У свою чергу, володіє банком група компаній «МАКО», що належить сину екс-президента Олександру Януковичу, заявила, що банк є платоспроможним, а клопотання про скасування санкцій розглядається в Суді справедливості ЄС, і група має намір оскаржити рішення НБУ в суді.

Національний банк України від 4 червня 2015 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації «Надра Банку» на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізосіб.

З 6 лютого 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація фонду на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

«Надра Банк» працював на ринку України з 1993 року і входив до групи найбільших за обсягом активів. Основним власником банку є структура Group DF Дмитра Фірташа, компанія Centragas Holding AG (89,9659% акцій банку, Австрія).

У 2014 році банк отримав 1,041 млрд грн збитку, тоді як 2013 рік банк завершив з прибутком 2,374 млн грн.