До 2019 року понад 20 мільйонів росіян опиняться за межею бідності

Голова Рахункової палати РФ Тетяна Голікова заявила, що близько 20,5 мільйона росіян в 2019 році перебуватимуть за межею бідності, повідомляє Росбалт.

"Таким чином, прогнозується, що в 2019 році приблизно 20,5 мільйона людей будуть отримувати дохід нижче величини прожиткового мінімуму (фактично, знаходитися за межею бідності), що на 1,4 мільйона осіб більше, ніж у 2015 році", - сказала Голікова в ході слухань в Раді федерації.

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Згідно з прогнозом соціально-економічного розвитку РФ на найближчі три роки, внесеного до Держдуми, чисельність населення з грошовими доходами нижче величини прожиткового мінімуму до загальної чисельності населення збільшиться в 2016 році порівняно з 2015 роком і складе 13,9%, у 2017 році - 13,9%, у 2018 році знову зросте і складе 14,1%, а в 2019 році скоротиться до 13,9%.

Раніше голова Мінпраці запропонував знизити прожитковий мінімум на 0,68%, а також зрівняти мінімальний розмір оплати праці і прожитковий мінімум. Однак після він заявив, що таке рішення необхідно погодити з профспілками.