До 2019 року понад 20 мільйонів росіян опиняться за межею бідності
У 2019 році приблизно 20,5 мільйона осіб отримуватимуть дохід нижче прожиткового мінімуму, що на 1,4 мільйона осіб більше, ніж 2015 року.
Голова Рахункової палати РФ Тетяна Голікова заявила, що близько 20,5 мільйона росіян в 2019 році перебуватимуть за межею бідності, повідомляє Росбалт.
"Таким чином, прогнозується, що в 2019 році приблизно 20,5 мільйона людей будуть отримувати дохід нижче величини прожиткового мінімуму (фактично, знаходитися за межею бідності), що на 1,4 мільйона осіб більше, ніж у 2015 році", - сказала Голікова в ході слухань в Раді федерації.
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Згідно з прогнозом соціально-економічного розвитку РФ на найближчі три роки, внесеного до Держдуми, чисельність населення з грошовими доходами нижче величини прожиткового мінімуму до загальної чисельності населення збільшиться в 2016 році порівняно з 2015 роком і складе 13,9%, у 2017 році - 13,9%, у 2018 році знову зросте і складе 14,1%, а в 2019 році скоротиться до 13,9%.
Раніше голова Мінпраці запропонував знизити прожитковий мінімум на 0,68%, а також зрівняти мінімальний розмір оплати праці і прожитковий мінімум. Однак після він заявив, що таке рішення необхідно погодити з профспілками.