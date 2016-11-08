Заборона експорту деревини є ще одним бар'єром для іноземних інвестицій в Україну, - австрійський експерт Суттер

Про це в інтерв'ю виданню «LB.ua» заявив Мікаель Суттер, австрійський експерт в області реформ лісу в Центральній і Східній Європі.

«Ця заборона йде всупереч підписаній Угоді Україна з Євросоюзом про зону вільної торгівлі, в якому одним із пунктів вказано безперешкодне переміщення товарів і послуг. Заборона експорту також є ще одним бар'єром, додатковим ризиком, який не має ніякого сенсу, тому експортна заборона може захистити промисловість на деякий час, але не підвищить рівень конкурентоспроможності на міжнародному рівні», - заявив Мікаель Суттер.

За словами експерта, чимало європейських бізнесменів зараз розглядають Україну як майданчик для інвестування, проте не роблять цього через погану репутацію українського бізнес-середовища.

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«Україна має величезний потенціал, і чимало інвесторів хотіли б інвестувати у виробництво пиломатеріалів. Я знаю багато компаній, які готові хоч зараз до співпраці, але на даний момент ризики занадто високі. Україна має погану репутацію у діяльності бізнес-середовища, і це стримує інвестиції. Якщо існує мораторій на експорт – то це розвиток в іншому напрямку. Ну хто інвестуватиме в Україну, коли існує заборона на експорт? Який сенс у таких інвестиціях?»- Запитує Майкл Суттер.

Як повідомлялося, з 1 листопада 2015 року почав діяти мораторій на вивіз з України деревних порід, окрім сосни. Деревні породи сосни потраплять під заборону експорту з 1 січня 2017 року. Закон, який наклав 10-річну заборону на експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді, Верховна Рада прийняла у квітні 2015 року.