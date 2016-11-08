Базова інфляція в Україні в жовтні становила 0,9%

15:59, 08 листопада 2016
Фінанси
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Базова інфляція в Україні в жовтні 2016 року порівняно з попереднім місяцем склала 0,9% після інфляції 2% у вересні.

Фото УНІАН

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, до жовтня 2015 року, базова інфляція в жовтні 2016 року прискорилася до 6,5% після 6,3%, зафіксованих місяцем раніше.

До грудня 2015 року базова інфляція в жовтні становила 5,3%, за січень-жовтень порівняно з аналогічним періодом попереднього року – 12,1%.

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Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція (зростання споживчих цін) в Україні в жовтні 2016 року порівняно з вереснем зросла до 2,8% з 1,8%, зафіксованих у вересні до серпня.

Згідно методології Держстату, базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру.

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