НБУ має намір впровадити технологію банківських послуг через BankID в 2018 році

Національний банк України приступив до проекту з надання банківських послуг з застосуванням Єдиної національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID, який має намір завершити до 2018 року.

Про це повідомив керівник проектів та програм управління стратегії реформування банківського сектора НБУ Валерій Майборода на прес-конференції в НБУ.

"Перший етап проекту офіційно вважається закритим Національним банком. Вчора в цьому залі на засіданні комітету з управління змінами було прийнято таке рішення затверджено початок впровадження другого етапу", - сказав представник НБУ.

Читайте такожНацбанк хоче продавати банківські послуги через BankID

За його словами, вже зараз до системи НБУ BankID підключилися три банки - "Ощадбанк", ПУМБ, "UniCredit Bank" - і надійшли заявки від "ОТП Банку", "Укрсиббанку", банку "Восток", "Радабанк", "Альфа-Банку". Серед підключених держструктур Міністерство юстиції України, Єдиний державний портал адміністративних послуг Портал державних послуг iGov.

Чиновник зазначив, що система віддаленої ідентифікації "Приватбанку" буде функціонувати паралельно із системою НБУ, однак Нацбанк розраховує, що надалі до його системі підключаться всі банки.

Згідно презентації НБУ, приставленої в ході прес-конференції, завершення поточного етапу - з надання банківських послуг з застосуванням BankID – регулятор має намір завершити до 2018 року.