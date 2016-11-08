Гривня на міжбанку "поступилася" долару на 1 копійку
17:38, 08 листопада 2016Фінанси
154
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,30/28,38 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У вівторок, 8 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,5650/25,5850 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
Читайте такожНацбанк: у жовтні гривня зміцнилася до долара на 1,2%
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,30/28,38 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4000/0,4010 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5633 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 418 угод на суму 208,04 мільйона доларів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter