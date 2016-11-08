Фонд гарантування через суд запобіг виведенню активів з "Дельта Банку" на 450 мільйонів

Апеляційний суд Львівської області скасував рішення суду попередньої інстанції, яке дозволяло вивести з ліквідованого "Дельта Банку" активи на 450 мільйонів гривень у формі кредитів власників мережі магазинів одягу, взуття та аксесуарів преміум-класу.

Як повідомляється на сайті фонду, рішення прийнято на підставі апеляційної скарги банку в присутності ініціативної групи вкладників.

Фонд нагадав, що попереднє засідання суду проходило без участі "Дельта Банку", який не дізнався про процес через фальсифікації поштових документів.

Читайте такожЧастину майна "Дельта Банку" за фіктивним рішенням суду було перереєстровано та продано

Також повідомляється, що за даним фактом банк звернувся в Київську поліцію із заявою про скоєння кримінального злочину.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування 8 жовтня 2015 року приступив до ліквідації найбільшого за всю історію банківської системи України фінустанови, що потрапив в управління фонду, – "Дельта Банку". З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61%, компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) володіла часткою 29,39%.