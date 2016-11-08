У "Нафтогазі" розповіли, коли буде отримано кредит Світового банку для закупівлі газу

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" розраховує до кінця цього місяця підписати зі Світовим банком кредитні гарантії на 500 мільйонів доларів для закупівлі природного газу для проходження опалювального періоду 2016-2017 років.

Про це повідомив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко під час парламентських слухань, які були присвячені питанню нарощування видобутку природного газу.

"Ми сподіваємося, що все буде підписано до кінця цього місяця", - сказав Вітренко.

Також він зазначив, що компанія розраховує скористатися кредитними коштами, які будуть видані під гарантії Світового банку, вже цього року.

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Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня рада виконавчих директорів Світового банку затвердила гарантію на 500 мільйонів доларів США, надану Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР). Після цього, 19 жовтня, Всесвітній банк опублікував повідомлення про надання гарантії на 500 мільйонів доларів. "Нафтогазу України" для поліпшення комерційних і фінансових можливостей закупівлі газу.

2 листопада Кабмін уповноважив міністра фінансів Олександра Данилюка на підписання договору про гарантії відшкодування кредиту на закупівлю газу між Україною та МБРР (є структурою Світового банку) на 500 мільйонів доларів.