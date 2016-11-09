Мексиканський песо втратив майже 10% вартості на тлі новин про успіхи Трампа

Про це повідомляє CNBC.

За один американський долар зараз просять 20.33 песо.

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«Гравці на ринках все більше нервують через можливий результат. Вірджинія повинна була легко дістатися демократам, але щось поки що не схоже», - розповів виданню фахівець з оцінки обмінних курсів компанії Barclays Андре Джеймі.

Деякі опитані CNBC фахівці вважають, що багато трейдерів просто вирішили заробити в короткостроковій перспективі, і падіння курсу буде відіграно назад.