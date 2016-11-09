Мексиканський песо втратив майже 10% вартості на тлі новин про успіхи Трампа
06:17, 09 листопада 2016Фінанси
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Мексиканський песо втратив майже 10% вартості за один день, досягнувши мінімуму за останні 10 років, на тлі новин про успіхи кандидата в президенти США Дональда Трампа.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє CNBC.
За один американський долар зараз просять 20.33 песо.
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«Гравці на ринках все більше нервують через можливий результат. Вірджинія повинна була легко дістатися демократам, але щось поки що не схоже», - розповів виданню фахівець з оцінки обмінних курсів компанії Barclays Андре Джеймі.
Деякі опитані CNBC фахівці вважають, що багато трейдерів просто вирішили заробити в короткостроковій перспективі, і падіння курсу буде відіграно назад.
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