Кабмін подав до Ради держбюджет-2017 зі збільшенням доходів і витрат на 15 мільярдів

Кабінет міністрів України подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання.

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Як зазначається в проекті, опублікованому на парламентському порталі, доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше показника за попереднім проектом.

Витрати в оновленому проекті встановлено в сумі 790,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше попереднього показника.

Граничний рівень дефіциту залишається на колишньому рівні - 77,5 млрд грн.

Як і раніше, граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2017 року встановлено в розмірі 1,717 трлн грн, гарантованого державою боргу – 579,4 млрд грн, що в сумі становить 2,296 трлн грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України прийняла проект держбюджету на 2017 рік у першому читанні 20 жовтня.

Кабінет міністрів України вперше за кілька останніх років своєчасно - 15 вересня, подав до парламенту проект державного бюджету України на 2017 рік.

Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, зростання номінального ВВП до 2,585 трлн грн, споживчу інфляцію до кінця року на рівні 8,1%.