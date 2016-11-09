У проекті бюджету заклали "мінімалку" 3200 гривень, додаткові витрати – 28 мільярдів

Проект державного бюджету України на 2017 рік, поданий Кабінетом міністрів на розгляд Верховної Ради до другого читання сьогодні, 9 листопада, передбачає підвищення з 1 січня мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3,2 тис. грн.

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«Встановити в 2017 році мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня - 3200 гривень; у погодинному розмірі: з 1 січня - 19,34 гривні», - відзначається в оновленому проекті, опублікованому на парламентському порталі.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, на ці цілі передбачені додаткові видатки в обсягу близько 28,3 млрд грн, що дозволить забезпечити виплату підвищеної заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

Забезпечити додаткові доходи, як зазначається у пояснювальній записці, уряд очікує за рахунок підвищення відрахувань прибутку Національного банку України на 4 млрд грн, дивідендів – на 1,6 млрд грн та надходжень податків у результаті детінізації зарплати - на 9,4 млрд грн до держбюджету і на 10,9 млрд грн – до місцевих бюджетів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України сьогодні, 9 листопада, подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання.

Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше показника за попереднім проектом, витрати - в сумі 790,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше. Граничний рівень дефіциту залишається на колишньому рівні - 77,5 млрд грн, граничний обсяг держборгу – також на колишньому рівні в 2,296 трлн грн.

Верховна Рада України прийняла проект держбюджету на 2017 рік у першому читанні 20 жовтня.

Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, зростання номінального ВВП до 2,585 трлн грн, споживчу інфляцію до кінця року на рівні 8,1%.