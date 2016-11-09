Перемога Трампа спровокувала зростання цін на золото

Перемога на американських виборах кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа змусила інвесторів шукати актив-притулок, що призвело до зростання ціни на золото майже на 5% до шеститижневого максимуму, після чого котирування розгубили частину зростання.

Читайте такожФінансовий ринок негативно відреагував на перемогу Трампа: всі найбільші біржі впали

Це найбільше зростання ціни золота в одній торговій сесії з 24 червня, коли дорогоцінний метал подорожчав відразу на 8% після голосування Великобританії за вихід з Європейського Союзу. За підсумками того дня котирування зросли на 4,8%, пише Рейтер.

Перемога Трампа може викликати економічну і глобальну невизначеність, а також утримати ФРС США від підвищення процентних ставок наступного місяця, що також зіграє на користь золота, вважають аналітики.

Вранці золото торгувалося по $1.302,00 за тройську унцію порівняно з $1.275,26 за унцію під час закриття торгів у вівторок, в ході торгів злетівши до $1.337,40. Ф'ючерси на золото в США подорожчали на $28,2 до $1.302,7.