НБУ попередив про "короткостроковий" вплив перемоги Трампа на курс гривні

Ситуація на валютному ринку України залишається стабільною, але ситуація на зовнішніх ринках у зв'язку з результатами виборів у США може мати обмежений короткостроковий вплив на стан українського валютного ринку.

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Про це йдеться у коментарі заступника голови Національного банку України Олега Чурія, переданому УНІАН.

За його оцінками, приплив надходжень виручки від експорту зерна й олії продовжить виконувати роль ключового чинника, який визначає стан міжбанківського валютного ринку України до кінця року.

Як наголошується в коментарі, завдяки значним надходженням виручки від нового врожаю з середини вересня на міжбанківському валютному ринку спостерігається надлишкова пропозиція іноземної валюти, що дало змогу Національному банку з кінця вересня провести 14 аукціонів і купити близько 330 млн дол. США для поповнення міжнародних резервів.

«Як і в разі з Brexit раніше цього року, посилення турбулентності на зовнішніх ринках буде транслюватися на українську економіку через світові сировинні ринки. При цьому, на нашу думку, найбільше на результати виборів у США відреагують ціни на нафту», - йдеться в коментарі.

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За прогнозами НБУ, ціни на основні експортні товари України - зернові, олія і метали - відреагують менш істотно і з часом відіграють падіння, і таким чином не зможуть нівелювати позитивний ефект від експорту нового врожаю для українського валютного ринку.

«Турбулентність на світових фінансових ринках не матиме значного впливу на валютний ринок, враховуючи тимчасову відсутність доступу України до ринку капіталу. Тому ми не очікуємо волатильності обмінного курсу, яка створила б суттєві ризики для виходу інфляції за межі цільових показників (12% +/- 3 п. п. на 2016 рік і 8% +/- 2 п. п. 2017 рік)», - наголошується в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,55/25,57 грн/дол.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:30 встановився на рівні 25,5622 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 282 угоди на суму 150,7 млн дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.

За попередніми даними, на виборах президента США переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.