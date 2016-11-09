Долар дешевшає на світових ринках через перемогу Трампа

Курс американської національної валюти в середу вдень знижується до євро та ієни на тлі перемоги представника Республіканської партії Дональда Трампа на виборах президента США, повідомляє Прайм.

"Станом на 12:44 курс долара до ієни знижувався до 103,13 ієни за долар з 105,16 ієни на попередніх торгах. Курс євро до долара зростав до 1,1099 долара за євро з 1,1025 долара на попереднє закриття. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) опускався на 0,6%, до 97,39 пункту", - йдеться в повідомленні.

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Раніше в середу Трамп здобув перемогу на виборах президента США. Кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон вже зателефонувала Трампу і визнала свою поразку. В ході голосування Трамп набрав 276 голосів вибірників. Процедура формального голосування вибірників відбудеться 19 грудня, а 6 січня Конгрес затвердить його підсумки. Інавгурація обраного президента запланована на 20 січня.

"При цьому раніше, ще в ході підрахунку голосів, курс долара до основних світових валют демонстрував значно більш різке зниження, так як більшість опитувань, проведених напередодні голосування, пророкувало перемогу Клінтон", - зазначає видання.

Так, курс долара до ієни опускався до 101,19 ієни за долар, курс євро до долара зростав до 1,1301 долара за євро, а індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) знижувався до 95,89 пункту, тобто більш ніж на 2%.