Єврокомісія різко погіршила прогноз зростання економіки США цього року

Єврокомісія очікує зростання ВВП США в поточному році на 1,6%, повідомляє Прайм з посиланням на осінній прогноз Єврокомісії.

Таким чином, прогноз значно погіршився порівняно з весняним. Тоді Єврокомісія припускала, що зростання реального ВВП США 2016 року становитиме 2,3%.

Прогноз на 2017 рік також дещо погіршено - до 2,1% з 2,2%. 2018 роцку Єврокомісія очікує зростання ВВП США на 1,9%.

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"Ризики для (економічного - ред.) прогнозу посилилися останнім часом... Основний ризик пов'язаний з потенційною несприятливої політикою після президентських виборів в листопаді і виборів в Конгрес і пов'язаної з ними невизначеністю", - наголошується в доповіді Єврокомісії.

Прогноз по інфляції в США на 2016 рік збережено на рівні 1,2%, на 2017 рік - знижений до 2% з 2,2%. 2018 року інфляція очікується на рівні 2,1%.

Прогнози щодо безробіття в країні кілька погіршені. Так, за підсумками 2016 року безробіття тепер очікується на рівні 4,9% замість 4,8%, 2017 року - 4,7% замість 4,5%. 2018 року, на думку ЄК, показник залишиться на рівні 4,7%. 2015 року безробіття в США становило 5,3%.