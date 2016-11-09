Третина українських банків з початку року зазнали збитків

35 з 100 працюючих банків України за підсумками січня-вересня поточного року отримали збитки, загальна сума яких склала 20,375 мільярда гривень, повідомляється на сайті Національного банку України.

Як свідчать дані про фінансові результати роботи українських банків на кінець третього кварталу, решта 65 банків отримали прибуток у загальній сумі 8,750 мільярда гривень, і в результаті загальний збиток платоспроможним банкам становив 11,625 мільярда гривень.

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Найбільший прибуток за 9 місяців отримали "Райффайзен Банк Аваль", "Сітібанк", "ОТП Банк", "ІНГ Банк Україна" та "ПриватБанк", найбільших збитків – дочірні банки російських держбанків в Україні – "Ощадбанк", "Промінвестбанк" і "ВТБ Банк", а також дочірні структури іноземних банків UniCredit Bank та "Укрсиббанк".

Як повідомляв УНІАН, збиток працюючих банків України, без врахування неплатоспроможних банків, за січень-вересень 2016 року становив 11,6 мільярда гривень, що в 4,4 рази нижче показника за аналогічний період минулого року 51,1 мільярда гривень.

2015 року банківська система України, без врахування неплатоспроможних банків, зазнала рекордних збитків на рівні 66,6 мільярда гривень.