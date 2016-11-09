Чиновникам, які оформлюють субсидії, за "важливу державну місію" додали 50% від окладу

Кабінет міністрів України на засіданні в середу встановив надбавку в розмірі 50% від окладу для працівників органів соціального захисту, що займаються оформленням субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

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«Це рішення – справедлива компенсація працівникам, які виконують таку важливу державну місію», – прокоментував прийняте рішення прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, близько 6,4 млн українських сімей отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Нова політика виплат субсидій громадянам була введена в Україні у 2014 році поряд з політикою поетапного підвищення тарифів в Україні. Підвищення тарифів почав уряд Арсенія Яценюка, що ставив перед собою завдання вирівняти вартість енергоносіїв для всіх споживачів.

Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки - з 2015 по березень 2017 року. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана прийняв рішення про вирівнювання тарифів і цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла та електроенергії.

Також раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що витрати державного бюджету на виплату субсидій для найбільш вразливих верств населення становитимуть близько 4-6% від загального обсягу видаткових статей.