ЄБРР наполягає на прийнятті законопроекту щодо списання боргів підприємств ТКЕ

«На сьогоднішній день сектор централізованого теплопостачання потребує підтримки та особливої уваги з боку держави, подальше ігнорування проблеми, яка створювалась багато років в результаті неадекватної тарифної політики, може призвести до ліквідації багатьох теплокомуненерго та розвалу систем централізованого теплопостачання із катастрофічними наслідками для населення», - підкреслив Ігор Князєв.

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Він зазначив, що критична ситуація в ТКЕ склалася через тривалу невідповідність тарифів на тепло до його фактичної собівартості.

«Різниця в тарифах сплачувалась державою не повністю та із істотними затримками, за цей час на заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами нараховувались пені та штрафні санкції, які згідно із законодавством не можуть бути закладені в тариф на тепло. Ситуація погіршувалась іншими факторами, пов’язаними із відсутністю монетизації субсидій, касовими розривами, що виникають в результаті не відповідності періодів виставлення рахунків, тривалим затримками із затвердженням інвестиційних програм НКРЕКП тощо», - уточнив Ігор Князєв.

За його словами, ЄБРР приділяє велику увагу сектору централізованого теплопостачання. Зокрема, експерти Банку допомагали українському уряду в підготовці законопроекту №5273, спрямованого на врегулювання заборгованості підприємств ТКЕ за спожиті енергоносії.

«З метою виведення теплокомуненерго з кризової ситуації у квітні 2016 року під керівництвом віце-прем’єр-міністра Генадія Зубка створена робоча група, яка розробляє комплексне рішення. Фахівці ЄБРР також беруть участь у засіданнях робочої групи. І тут мова іде не про втручання у комерційну діяльність підприємств теплової енергетики чи газової галузі, а навпаки про створення дієвого механізму виходу з вкрай складної ситуації, куди потрапили теплокомуненерго у зв’язку з неадекватністю тарифів та іншими регуляторними факторами. В результаті діяльності робочої групи підготовлений план дій та розроблені проекти окремих законодавчих та регуляторних актів. Законопроект №5273 «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» є одним з таких документів. Його метою є в тому числі створення прозорих та адекватних умов для відновлення ліквідності та платоспроможності теплокомуненерго шляхом реструктуризації старої заборгованості по розрахунках за природний газ на реальних засадах та списання нарахованих пені та штрафів для тих підприємств, що виконують умови реструктуризації», - пояснив Ігор Князев.

Він додав, що цей закон потрібен також «Нафтогазу України», оскільки він дозволяє стабілізувати складний фінансовий стан підприємств ТКЕ, які є одними з ключових споживачів газу.

Ігор Князев підкреслив, що ЄБРР, крім допомоги в нормативно-правовій сфері, також приділяє велику увагу модернізації і реконструкції сектора централізованого теплопостачання.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Дмитро Андрієвський заявив, що Законопроект №5273 отримав підтримку Міжнародного валютного фонду і повинен бути підписаний президентом Петром Порошенко.