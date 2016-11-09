Нацбанк встановив офіційну гривню на рівні 25,56 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 10 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2556,2021 (9 листопада – 2556,3263)

100 EUR – 2817,4460 (9 листопада – 2821,6730)

10 RUR – 4,0008 (9 листопада – 4,0108)

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Як повідомляв УНІАН, 8 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,5650/25,5850 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро на рівні 28,30/28,38 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4000/0,4010 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5633 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 418 угод на суму 208,04 мільйона доларів.