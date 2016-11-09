У НБУ вважають, що інфляція зростає згідно з прогнозом

Динаміка інфляції в жовтні, яка прискорилася до 2,8% до попереднього місяця та до 12,4% у річному вираженні, відповідає прогнозами Національного банку України.

Як наголошується в коментарі регулятора, переданому УНІАН, річна базова інфляція в жовтні становила 6,5%, майже не змінившись порівняно з вереснем.

Як зазначив НБУ, зростання цін на сирі продовольчі товари прискорилося до 4,5% в річному вимірі під дією факторів пропозиції.

Зростання адміністративно регульованих цін і тарифів прискорилося до 30,1% у річному вимірі переважно у зв'язку з початком опалювального сезону. Ціни на паливо прискорили зростання до 16% в річному вимірі в результаті підвищення цін на нафту на світових ринках.

Також Нацбанк зазначив, що в жовтні суттєво прискорилося зростання цін виробників - до 29,2% рік до року – що, перш за все, було викликано підвищенням тарифів на електроенергію для промислових споживачів.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в жовтні 2016 року порівняно з вереснем зросла до 2,8%, до жовтня 2015 року - до 12,4%. З початку року, в січні-жовтні споживчі ціни в Україні зросли на 9,4%.

Національний банк України прогнозував уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%, Міжнародний валютний фонд – до 15,1%, Світовий банк – до 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозу, складеного УНІАН, інфляція поточного року сповільниться до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 гривні за долар.