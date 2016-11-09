Гонтарева назвала причину, через яку Україна ризикує не отримати четвертий транш від МВФ

Україна ризикує цього року не отримати четвертий транш від МВФ на 1,3 мільярда доларів через гальмування реформ в парламенті, що може в наступному році поставити під загрозу ледь досягнуту економічну і фінансову стабільність.

Про це сказала в інтерв'ю агентству Reuters глава Національного банку України Валерія Гонтарєва.

"Існують ризики, що нам не вдасться отримати ще один транш у цьому році... Якщо ми не отримуємо наступний транш, то у нас резерви... починають танути на очах. І те, чим ми займалися останні 2,5 роки - коли ми стабілізували ситуацію, збільшували наші резерви, забезпечували макроекономічну стабільність - все це на наших очах починає випаровуватися", - сказала вона.

За словами голови НБУ, перешкодою для позитивного рішення може стати зволікання парламенту з прийняттям збалансованого бюджету, реформуванням пенсійної системи, проведенням земельної реформи.

"Якщо ми не отримуємо наступний транш і 700 мільйонів доларів макрофінансової допомоги ЄС, у нас резерви практично залишаються на поточному рівні 15,5 мільярда доларів - це 3,7 місяця покриття імпорту", - сказала Гонтарєва.

За її словами, в цьому випадку під загрозою опиниться прогноз збільшення резервів до 23,1 мільярда доларів у наступному році і валютна лібералізація.

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"Наприклад, ми досягаємо резервів 23,1 мільярда доларів в 2017 році - і починаємо дихати вільно. Якщо, навпаки, резерви падають, то знімати обмеження (на валютному ринку) не представляється можливим з точки зору збереження макрофінансової стабільності", - додала глава НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) обсягом фінансування 17,5 мільярда доларів у вересні поточного року - після більш ніж річної перерви. Рада директорів Фонду 14 вересня повідомив про завершення другого перегляду програми співробітництва з Україною і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 мільярд доларів. Два попередніх траншу Україна отримала 2015 року. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування склав 7,62 мільярда доларів.

До кінця року Україна очікує ще одного перегляду програми реформ і виділення до грудня четвертого кредитного траншу обсягом 1,3 мільярда доларів. У разі, якщо таке рішення буде прийнято, воно стане першим подібним рішенням в історії відносин України з Фондом. Раніше всі програми співпраці завершувалися на отримання нашою країною 2-3 траншей.

Для отримання коштів Україна повинна буде представити модель реформи пенсійної системи, яку слід розпочати вже в 2017 році, модель запуску ринку землі, модель податкових змін, що включає скасування спецрежиму сплати ПДВ для агропідприємств та спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб.