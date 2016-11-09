Апеляційний суд залишив під вартою екс-голову правління банку "Михайлівський"

Як повідомляється на сторінці Прокуратури міста Києва у Facebook, адвокати підозрюваного подали апеляційну скаргу на рішення Шевченківського районного суду столиці, який продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 137,8 млн гривень на строк до 6 грудня.

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"Заслухавши доводи прокурора, який заперечував проти зміни запобіжного заходу підозрюваному, суд відмовив стороні захисту у задоволенні апеляційної скарги, а рішення суду першої інстанції залишив без змін", - йдеться у повідомленні.

У столичній прокуратурі нагадали, що колишньому голові правління банку "Михайлівський" повідомлено про підозру за фактом розкрадання 870 млн грн банківських коштів та доведення фінансової станови до неплатоспроможності. Екс-посадовцю інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ст. 218-1 КК України.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних через проведених банком сумнівних операцій з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері.

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За інформацією НБУ, 20 травня, коли голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою куратора НБУ обмежив доступ до своєї бази даних і провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб зі пов'язаних з банком компаній, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень.

Як згодом з'ясував Фонд, таким чином банк намагався розгорнути на балансі вклади пов'язаних фінансових компаній, які не підпадають під гарантії.

12 серпня Національна поліція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голови правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенко, який підозрюється в розкраданні 870 мільйонів гривень коштів і доведення банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.