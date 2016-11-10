Економічна політика Трампа може повернути в економіку США інфляцію

У середу, 9 листопада, після перемоги Трампа на виборах, ринковий показник інфляційних очікувань, який визначається як різниця між прибутковістю звичайних казначейських облігацій США і прибутковістю держпаперів із захистом від інфляції (TIPS), виріс на 12 базисних пунктів. Це найбільше зростання інфляційних очікувань за період з вересня 2012 року, випливає з бази даних Федерального резервного банку Сент-Луїса, пише РБК.

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Очікуваний рівень інфляції виходячи з прибутковості 10-річних Treasuries станом на 23:59 за київським часом склав 1,86% (проти 1,74% днем раніше). Це максимальне значення з липня 2015 року. Прибутковість 10-річних паперів зросла до 23:59 кв до 2,06%, підскочивши з мінімуму в 1,71%, зафіксованого в ніч американського голосування.

Прибутковість аналогічних за терміном облігацій із захистом від інфляції становить 0,20%, випливає з даних Bloomberg. У таких паперів номінальна вартість (сума, яку повернуть інвестору при погашенні) і, відповідно, купонні платежі індексуються на величину інфляції, компенсуючи інвестору зростання цін.

У вересні річна інфляція в США склала 1,5% після серпневого показника на 1,1%.

Трамп обіцяє збільшити державні витрати - інвестувати $1 трлн в інфраструктуру протягом десяти років, але при цьому скоротити податки. Інфраструктурний план Трампа може збільшити не тільки економічне зростання, а й інфляцію. А в комбінації зі скороченнями податків бюджетний дефіцит і, відповідно, держзапозичення можуть зрости.

«Зростання прибутковості по довгострокових казначейських облігаціях і більш високих рівнях очікуваної інфляції - логічна реакція на перемогу Трампа, враховуючи його плани займати і витрачати, але треба пам'ятати, що президент не всемогутній і підконтрольний республіканцям Конгрес може обмежити плани Трампа за видатками», - пише Томас Бірн з Wealth Strategies & Management.

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Сплеск інфляції можливий також у разі заходів торгового протекціонізму, обіцяних Трампом. Протекціоністська політика Трампа, якщо вона буде введена, ймовірно, вдарить по вартості долара, що, у свою чергу, збільшить ціни на нафту та іншу сировину, зазначає Reuters. Обмеження в торгівлі з Китаєм неминуче призведуть до подорожчання товарів у США.

«Торгова війна з Китаєм і Мексикою викличе шок з боку пропозиції (supply shock), ймовірно, збільшивши інфляцію і зменшивши сукупні реальні доходи», - попередили аналітики HSBC Holdings.