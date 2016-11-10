Нацбанк проведе електронний біржовий аукціон з продажу золотих пам'ятних монет

Національний банк України проведе електронний біржовий аукціон з продажу золотих пам'ятних монет "25 років незалежності України".

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, електронний аукціон відбудеться 17 листопада 2016 на універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ". Аукціон відбудеться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 серпня ввів в обіг золоту пам'ятну монету "25 років незалежності України" номіналом 250 гривень виготовлено із золота 900-ї проби з чистою масою дорогоцінного металу 62,2 грама.

Регулятор планує реалізувати весь тираж цих монет на аукціонах Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ".

На першому аукціоні 17 серпня НБУ продав 45 з 50 запропонованих до продажу монет, виручивши майже 6,5 мільйона гривень, на другому 31 серпня - 34 монети з 55, виручивши понад 5,3 мільйона гривень.