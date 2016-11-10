Посли країн "Великої сімки" і ЄС підтримали Нацбанк

Посли країн "Великої сімки" та Європейського Союзу виступили на підтримку інституційної незалежності Національного банку України, повідомила прес-служба регулятора з посиланням на зустріч глави НБУ Валерії Гонтаревої з послами.

За інформацією НБУ, участь у зустрічі взяли посол Європейського Союзу, глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, Надзвичайний і Повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель, Надзвичайний і Повноважний посол Італії в Україні Давида Ла Чечилиа, Надзвичайний і Повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук, Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Шигеки Суми, радник з економічних питань посольства США в Україні Вільям Лайтінен, Надзвичайний і Повноважний посол великої Британії в Україні Джудіт Гоф, а також Надзвичайний і Повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

Зокрема, посол Великобританії Джудіт Гоф відзначила прогрес, досягнутий Нацбанком у проведенні реформ: "Це є результатом особистого лідерства та енергії пані Гонтаревої і талановитої команди, яку вона побудувала навколо себе. Вони забезпечили економічну стабільність і реформували банківський сектор - і те, і інше критично необхідно для подальшого припливу інвестицій в Україну".

За її словами, важливо, щоб Національний банк мав можливість продовжувати свою роботу без перешкод, і Об'єднане Королівство продовжить підтримувати цю реформаторську діяльність.

У свою чергу, голова НБУ подякувала послів країн "Великої сімки" і ЄС за плідну співпрацю та зазначила, що без міжнародної підтримки у нашої країни не було б жодного шансу стабілізувати макроекономічну ситуацію.

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Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності вирішив запропонувати президенту України Петру Порошенку внести до Верховної Ради подання про звільнення голови Національного банку України Валерії Гонтаревої. З аналогічною ініціативою виступили лідери низки невеликих парламентських фракцій і груп, в той час як у найбільшій фракції назвали звинувачення на адресу керівництва НБУ необґрунтованими.

Рішенням профільного парламентського комітету передувала заява НБУ про звернення до СБУ, Генпрокуратури та Національне антикорупційне бюро з проханням відкрити кримінальні провадження стосовно депутата і бізнесмена Сергія Тарути. За інформацією регулятора, в ході зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні з 6 по 10 жовтня Тарута поширював брошуру з помилковою, провокаційною, спотвореною інформацією і голослівними звинуваченнями офіційної особи в корупційній діяльності, розвал банківської системи і створення загрози економічній безпеці України.

На підтримку голови НБУ виступили найбільша профільна асоціація та керівники найбільших банків України.