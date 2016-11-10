Активи працюючих банків України за місяць зросли більш ніж на 6 мільярдів

Активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за вересень поточного року знизилися на 6,592 мільярда гривень, або на 0,5%, – до 1,276 трильйона гривень станом на 1 жовтня.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року активи працюючих банків України зросли на 21,558 мільярда гривень, або на 1,7%.

Також повідомляється, що за вересень кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, не змінилася і становить 100 фінустанов.

Довідка УНІАН. Станом на початок 2016 року активи працюючих банків в Україні становили 1,254 трильйона гривень, а кількість працюючих банків - 117.