Третина нардепів минулого року придбали авто і квартиру чи землю, записують на родичів – дослідження

Про це повідомляє Комітет виборців України, посилаючись на дані дослідження експертів проекту "Дослівно".

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"Із 423 депутатів 131 вказав у своїх деклараціях, що він або члени його родини придбали у 2015 році автомобіль, квартиру чи земельну ділянку. У деклараціях 77 депутатів вказано, що протягом 2015 року вони самі чи їхні родини придбали автомобіль, 44 депутати вказали придбання квартир, і 39 – земельних ділянок (деякі народні депутати задекларували одразу кілька придбань)", – йдеться в повідомленні.

Серед фракцій та груп, чиї представники минулого року найчастіше купували цінне майно, лідирують представники групи "Воля народу". Із 19 депутатів 11, або 58%, у 2015 році придбали автомобіль, квартиру чи земельну ділянку.

Водночас у фракції Радикальної партії Олега Ляшка також понад 50% депутатів (11 із 21 парламентаря, що входять до складу фракції) протягом минулого року купили квартиру, землю або машину.

"Аналіз свідчить, що здебільшого власниками вказані члени родин депутатів. На дружин, чоловіків, дітей оформлено 49% придбаних минулого року автомобілів, 68% квартир та 64% – земельних ділянок", – підкреслюють експерти.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Система електронного декларування почала працювати 1 вересня 2016 року.