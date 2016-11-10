В українських банках зросла частка іноземного капіталу

Частка іноземного капіталу в статутному капіталі працюючих банків України, без врахування неплатоспроможних банків, за вересень 2016 року зросла на 2,7 п. п. – до 56% на 1 жовтня.

Читайте такожАктиви працюючих банків України за місяць зросли більш ніж на 6 мільярдів

Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року частка іноземного капіталу в працюючих банках України зросла на 12,7 п. п.

Згідно з наведеними даними, кількість працюючих банків з іноземним капіталом в Україні за вересень зросла на 1 – до 39 банків, в тому числі 17 банків зі 100% іноземним капіталом.

Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в статутному капіталі працюючих банків України за серпень 2016 року не змінилась і на 1 вересня становила 53,3%.