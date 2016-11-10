У МВФ помітили, що деякі українські високопосадовці задекларували не всі статки – Корчак

Про це повідомила голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак на своїй сторінці у Facebook.

За словами Корчак, старший експерт фінансового сектору МВФ Емануель Матіас сьогодні на зустрічі в НАЗК зазначив, що Фонд «прискіпливо слідкує за ситуацією в Україні».

«Відповідно, вони побачили певну непослідовність у деклараціях деяких українських топ-посадовців: статки, про які писала міжнародна преса, наразі чомусь відсутні в електронному реєстрі», – додала голова НАЗК.

За словами представника МВФ, система е-декларування є значним досягненням України, і мало хто вірив, що це можливо. «Чимала кількість міжнародників до цього часу висловлюють здивування, що система запрацювала. З огляду на це, і для міжнародної спільноти, і для українського суспільства, вкрай важливий сьогодні превентивний фактор, який має спрацювати внаслідок рішення щодо тих, хто проігнорував свій обов’язок оприлюднити інформацію про майно», – зазначила Корчак.

Читайте такожМВФ допоможе при перевірці активів українських декларантів за межами країни - НАЗК

«З огляду на, м’яко кажучи, незацікавленість деяких вітчизняних високопосадовців у повноцінній роботі Нацагентства, зокрема в проведенні перевірок щодо законності набутих статків, припускаю, що співпраця з міжнародними антикорупційними організаціями стане чи не головним інструментом у викритті нечесних на руку українських чиновників», – вважає голова НАЗК.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.