Львівська міськрада вперше за багато років вчасно прийняла бюджет
Вперше за дуже багато років Львівська міська рада прийняла бюджет вчасно.
Cьогодні, 10 листопада, міськрада ухвалила міський бюджет Львова на 2017 рік. Як підкреслив міський голова Львова Андрій Садовий, це вперше за дуже багато років міськрада прийняла бюджет вчасно, про це повідомляє прес-служба міськох ради.
"Дохідна та видаткова частини становлять 5 мільярдів 400 мільйонів гривень. Після того, коли держава затвердить бюджет, ми будемо мати ще додаткові кошти на субвенції, будемо це все коригувати", - повідомив Садовий.
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За його словами, приємно, що зараз усі департаменти та управління можуть нормально і системно працювати.
"Цьогоріч у грудні ми також приймемо бюджет розвитку. Будемо включатись в тендерну процедуру, щоб наступного року зробити максимально великий об’єм робіт, і щоб мешканці мали комфортне життя", - зазначив мер.
Під час обговорення у сам проект ухвали вносились зміни. Зокрема, за пропозицією депутата Григорія Козловського, 30 мільйонів гривень зняли з фінансування комунальних стомалогічних поліклінік, залишивши 9 мільйонів гривень. Цю пропозицію міськрада підтримала.