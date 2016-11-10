Надходження до зведеного бюджету України зросли майже на 30% - до 596 мільярдів

Надходження до зведеного бюджету України в січні-жовтні 2016 року становили 596,3 млрд грн, що на 132,9 млрд грн, або на 28,7% вище від показника за аналогічний період 2015 року.

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Як повідомляється на сайті Державної фіскальної служби України з посиланням на оперативні дані, зокрема до державного бюджету надійшло 479,9 млрд грн, до місцевих бюджетів – 116,4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-вересня поточного року становив 31,692 млрд грн проти профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 32,509 млрд грн.