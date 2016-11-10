У МВФ оцінили перспективу виділення Україні четвертого траншу до кінця року

Перспектива виділення Україні четвертого траншу Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,3 млрд дол. до кінця поточного року буде зрозумілою після завершення роботи місії фонду, яка приїхала до країни 3 листопада.

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Про це заявив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

«Місія працює, я не можу дати більше інформації, тому що місія працює, поки ми тут з вами говоримо. Я можу сказати, що незабаром місія представить результати своєї роботи, і тоді можна буде визначитися з часовими рамками», - сказав Райс, відповідаючи на запитання журналістів про можливість виділення траншу до кінця року.

За словами Райса, місія Фонду проаналізує середньострокові виклики, які стоять перед Україною.

«Місія зафіксує прогрес в імплементації програми співпраці і аналізуватиме середньострокові виклики для України, включаючи необхідність структурної трансформації економіки для досягнення більшого зростання», - підкреслив представник МВФ.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом фінансування 17,5 млрд дол. у вересні поточного року - після більш ніж річної перерви. Рада директорів фонду 14 вересня повідомила про завершення другого перегляду програми співпраці з Україною і ухвалила рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Два попередні транші Україна отримала у 2015 році. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становить 7,62 млрд дол.

До кінця року Україна очікує ще одного перегляду програми реформ і виділення до грудня четвертого кредитного траншу обсягом 1,3 млрд дол. У разі, якщо таке рішення буде прийнято, воно стане першим подібним рішенням в історії відносин України з фондом. Раніше всі програми співпраці завершувалися на отриманні нашою країною 2-3 траншів.

За словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, Україна ризикує у поточному році не отримати транш через гальмування реформ у парламенті, що може у наступному році поставити під загрозу ледь досягнуту економічну і фінансову стабільність.

Для отримання коштів Україна має представити модель реформи пенсійної системи, яку слід розпочати вже у 2017 році, модель запуску ринку землі, модель податкових змін, що включає скасування спецрежиму сплати ПДВ для агропідприємств, та спрощену систему оподаткування для юридичних осіб.