Заступник голови НБУ Рожкова поскаржилася, що її прослуховують

Заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова має намір звернутися до правоохоронних органів за фактом прослуховування її телефону, оскільки переговори керівництва НБУ з акціонерами та менеджментом банків є звичайною практикою банківського нагляду, а їх прослуховування і розголошення можуть негативно вплинути на стан того чи іншого банку та банківської системи в цілому.

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Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі заступника голови НБУ Катерини Рожкової, яка курирує банківський нагляд, у відповідь на публікації в ЗМІ низки її телефонних розмов із менеджментом і акціонерами «Платинум Банку».

«Переговори заступника голови НБУ, який відповідає за пруденційний нагляд, із акціонерами та менеджментом банків – це звичайний робочий процес, особливо в період діагностики та оздоровлення банківської системи, – зазначила Рожкова. – Разом із тим, я хочу звернутися до правоохоронних органів із проханням перевірити, хто і на яких підставах прослуховує мої телефонні розмови і потім розголошує їх. Подібні провокації можуть негативно вплинути на стан того чи іншого банку, а в кінцевому підсумку і банківської системи в цілому».

Заступник голови НБУ нагадала, що Національний банк проводить реформу банківського сектору і з початку 2014 року 82 банки пішли з ринку, а частина банків є проблемними. «З ними у мене взагалі відбувається щоденний діалог і моніторинг їх діяльності. Так, із 2014 року регулятору разом із акціонерами фінустанов вдалося вивести з «проблемності» 10 банків. З акціонерами та менеджментом цих банків особисто я провела десятки зустрічей, сотні телефонних розмов, зв'язку по Skype і листування електронною поштою. Ці переговори не були марними – зараз ці банки продовжують працювати на ринку в нормальному режимі», – додала Рожкова.

Також вона зазначила, що готова розповісти слідчим Національного антикорупційного бюро України або інших правоохоронних органів про кожну розмову, яка в неї походила з акціонерами та менеджментом банків.

Довідка УНІАН. У ході очищення банківської системи Національний банк України за 2014-2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передано в управління Фонду гарантування вкладів. Із початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 15 фінустанов.

За оцінками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, результати роботи правоохоронців за його заявами залишають бажати кращого. Як зазначив директор юридичного департаменту Фонду гарантування вкладів Віктор Новіков в інтерв'ю УНІАН у жовтні, всього фонд ініціював 3214 заяв до правоохоронних органів на загальну суму 256 млрд грн, за результатами цього 1100 заяв зареєстровано, 9 готуються до судового розгляду і всього відбулося два суди, один з яких виправдав обвинуваченого.